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Генассамблея ООН

Блинкен на встрече по Ливии на полях ГА ООН высказался против вмешательства в дела страны

По словам госсекретаря, США поддерживают президентские и парламентские выборы в Ливии 24 декабря

ВАШИНГТОН, 23 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с коллегами из Франции, Италии, Германии и ряда других государств обстановку в Ливии и высказался против внешнего вмешательства в дела этой североафриканской страны. Об этом говорится в заявлении главы пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса, распространенном в среду.

В нем отмечается, что Блинкен "принял участие во встрече на уровне министров на полях Генеральной ассамблеи ООН, организованной Францией, Германией и Италией". "Присутствовали министры иностранных дел стран, участвующих в берлинском процессе, а также соседних с Ливией государств и представители ООН", - сообщил Прайс.

"Госсекретарь Блинкен подтвердил поддержку США суверенной, стабильной, единой и безопасной Ливии, свободной от иностранного вмешательства", - сообщил глава пресс-службы Госдепартамента. По его словам, Блинкен также "подчеркнул, что США поддерживают президентские и парламентские выборы в Ливии 24 декабря и призвал руководство Ливии обеспечить честное и свободное голосование".

Госсекретарь США отметил необходимость "полного соблюдения режима прекращения огня" в Ливии, "в том числе вывода всех иностранных сил и наемников". Блинкен высказался за продолжение работы специалистов ООН по сбору сведений о нарушениях прав человека и международного права в Ливии.

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СШАЛивияГенассамблея ООНБлинкен, Энтони
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