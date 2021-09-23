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Генассамблея ООН

Зеленский выразил недовольство неучастием ООН в заседании "Крымской платформы" в Киеве

Президент Украины считает, что инициатива должна работать под эгидой Организации Объединенных Наций

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство тем, что представители ООН не приняли участие в заседании "Крымской платформы", прошедшем в августе в Киеве.

"То, что ООН проигнорировала площадку для решения проблем международного права и оккупации, - это какие-то новые, мне кажется, никем не утвержденные принципы", - заявил Зеленский в среду в ходе выступления на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. "Если мы хотим оживить ООН, то давайте помнить, что тут нет избранных, которых нельзя обижать", - добавил он. "Крымская платформа" должна работать под эгидой ООН", - считает президент Украины.

Зеленский призвал все 193 страны ООН присоединиться к совместной декларации участниц "Крымской платформы" и поддержать обновленные резолюции по правам человека в Крыму и "милитаризации <...> полуострова, которые будут внесены на рассмотрение Генеральной Ассамблеи до конца года".

23 августа в Киеве состоялся форум так называемой Крымской платформы, которая, согласно принятой декларации, призвана стать площадкой "для координации международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины". Создание "Крымской платформы" инициировал Зеленский, выступая в сентябре 2020 года на Генассамблее ООН. Согласие приехать выразили представители 46 стран и международных организаций. Представители Украины заявляли, что ряд стран не участвовали в "Крымской платформе", чтобы не осложнять отношения с Россией. Украина совместно с партнерами представит на Генеральной Ассамблее ООН две резолюции - о ситуации с правами человека в Крыму, а также о якобы милитаризации полуострова, Черного и Азовского морей, сообщил в среду офис президента Зеленского.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В волеизъявлении, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ высказались 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

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