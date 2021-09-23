Талибы назначили обладателя степени бакалавра и.о. ректора крупнейшего вуза Афганистана

КАИР, 23 сентября. /ТАСС/. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) назначило обладателя степени бакалавра в области журналистики Мохаммада Ашрафа Гейрата исполняющим обязанности ректора Кабульского университета. Об этом вечером в среду сообщило афганское агентство Khaama Press.

По его информации, Гейрат возглавил крупнейший афганский вуз вместо доктора наук в области фармакогнозии, профессора Мохаммада Османа Бабури, который был снят с должности талибами. Возраст нового руководителя не уточняется, однако, как отмечают преподаватели и студенты университета, "он еще достаточно молод и не имеет должного опыта, чтобы возглавлять главное учебное заведение страны".

По данным, размещенным на сайте вуза, Гейрат окончил факультет журналистики Кабульского университета в 2008 году, а затем работал в Министерстве образования Афганистана, в котором возглавлял один из наблюдательных органов на юго-западе страны.

Представители афганской интеллигенции опасаются за будущее Кабульского университета, припоминая новоназначенному ректору запись годичной давности на его странице в Twitter, в которой он оправдывает убийства журналистов, совершенные боевиками "Талибана".

Между тем в заявлении на сайте учебного заведения подчеркивается, что "данное решение о назначении ректора является временным и по необходимости может быть пересмотрено". В сообщении также отмечается, что бывший ректор обратился в Министерство высшего образования "Исламского эмирата Афганистан" ("ИЭА", самоназвание талибов) с просьбой предоставить ему возможность отправиться на шесть месяцев в Германию "для проведения научных исследований".

Профессор Бабури родился в 1962 году в образованной семье в провинции Герат на северо-западе Афганистана. В 1985 году с отличием окончил Пятигорский фармацевтический институт. По возвращении на родину в том же году начал свою преподавательскую карьеру в Кабульском университете. В 2007-2017 гг. был заместителем министра высшего образования страны по академическим вопросам. В 2019 году в Марбургском университете имени Филиппа в Германии защитил докторскую диссертацию по фармакогнозии. В мае 2020 года был назначен ректором Кабульского университета.

Образование в стране

Большинство высших учебных заведений Афганистана пока не может возобновить свою работу из-за проблем, связанных с изменениями в расписании, а также с финансированием вузов. Как подчеркивал ранее назначенный талибами на должность министра высшего образования "ИЭА" во временном кабмине Абдул Баки Хаккани, все малозначительные предметы должны быть исключены из учебной программы и заменены современными, а также обязательно соответствовать нормам ислама.

Помимо этого, образовательный процесс будет строиться по гендерному признаку: студенты и студентки будут обучаться раздельно. Вместе с тем студентов будут обучать преподаватели-мужчины, а студенток - преподаватели-женщины.

Ранее представители "Талибана" отмечали, что все достижения афганского образования, которых удалось добиться за два последних десятилетия, будут сохранены, пообещав также выстроить "образовательную систему, которая не будет иметь аналогов во всей Азии".