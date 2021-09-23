Глава Доминиканы призвал мировое сообщество к большему участию в решении кризиса в Гаити

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Решение кризисной ситуации в Гаити нуждается в комплексном подходе со стороны мирового сообщества, а не только соседней Доминиканской Республики. Об этом в среду на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил президент Доминиканы Луис Абинадер.

"Ситуация в Гаити может выходить за пределы этой страны, и это влияет на безопасность в регионе. Мировое сообщество должно раз и навсегда принять вопрос кризиса в Гаити как один из важнейших приоритетов, - сказал он. - Доминиканская Республика показала, что будет и дальше проявлять солидарность и стремиться к сотрудничеству с гаитянским народом, но я повторяю, что нет и никогда не будет исключительно "доминиканского" решения кризиса в Гаити".

По словам Абинадера, одним из ключевых моментов в стабилизации обстановки в соседней стране является борьба с преступностью и обеспечение безопасности, что должно создать условия для проведения прозрачных и честных выборов органов власти. "Вместе с новоизбранным правительством в качестве законного собеседника должен быть подготовлен всеобъемлющий план экономического и социального развития при поддержке международного сообщества", - добавил президент.

Политическая ситуация в Гаити остается нестабильной после убийства президента страны Жовенеля Моиза 7 июля. В настоящий момент руководство страны возглавляет премьер-министр Ариэль Анри, которого на прошлой неделе прокуратура заподозрила в причастности к покушению на главу государства, после чего он отстранил от работы главу ведомства. Президентские и парламентские выборы в стране переносились уже несколько раз. В соответствии с последним соглашением премьера и представителей оппозиции, их планируется провести не позднее конца 2022 года.

Социально-экономическая ситуация усугубилась после произошедшего 14 августа на юге республики землетрясения магнитудой 7,2. В результате удара стихии погибли более 2,2 тыс. человек, пострадали более 12,7 тыс. Землетрясение привело к полному разрушению более 53 тыс. зданий, еще более 83 тыс. построек были разрушены частично.