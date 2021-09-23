Токаев: Казахстан готов помочь с логистикой гуманитарной помощи для Афганистана

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Казахстан готов предоставить логистическую помощь для транзита гуманитарных грузов в Афганистан. Об этом заявил в среду президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в выступлении на Генассамблее ООН. Видеовыступление Токаева было продемонстрировано в записи.

"Мы готовы предоставить логистическую платформу для гуманитарной помощи Афганистану и внести свой вклад [в оказание помощи]. Инициатива Казахстана заключается в том, чтобы создать региональный хаб в городе Алматы", - сказал он и выразил готовность сотрудничать с ООН, а также региональными организациями по данной проблеме.

По мнению казахстанского президента, ключом к стабильности Афганистана является экономическое развитие. "Афганистан не угроза, а возможность. Если он будет един и стабилен, то может внести свой вклад в развитие центральноазиатского региона", - резюмировал Токаев.

Ранее в сентябре ООН организовала в Женеве донорскую конференцию для помощи Афганистану. Ее целью было собрать $606 млн для оказания поддержки нуждающимся жителям республики в следующие четыре месяца, однако итоговая сумма, которую страны мира обещали предоставить для гуманитарной помощи Афганистану, должна составить около $1,2 млрд.