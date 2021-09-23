Главы МИД Японии и Южной Кореи обсудили с госсекретарем США проблему денуклеаризации КНДР

ТОКИО, 23 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги и его южнокорейский коллега Чон Ый Ён провели в среду в Нью-Йорке трехстороннюю встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном, в ходе которой обсудили проблему денуклеаризации КНДР. Об этом сообщило японское внешнеполитическое ведомство.

В частности, стороны договорились "тесно сотрудничать с целью осуществления полной денуклеаризация КНДР и обеспечения выполнения резолюций ООН, запрещающих разработку баллистических ракет и ядерного оружия". Кроме того, они обсудили ряд международных вопросов, включая ситуацию в Мьянме.

По итогам обсуждения Мотэги заявил журналистам в Нью-Йорке, что встреча была очень своевременной, поскольку КНДР на прошлой неделе провела запуски баллистических ракет. "Я отметил [на переговорах], что недавние запуски представляют угрозу как для Японии, так и для международного сообщества", - приводит слова министра агентство Киодо.

Перед трехсторонней встречей с главой МИД Южной Кореи Мотэги и Блинкен также провели двусторонние переговоры. В ходе них глава японского внешнеполитического ведомства призвал США вернуться в Транстихоокеанское партнерство (ТТП).

15 сентября КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря, которые упали в исключительной экономической зоне Японии. Согласно заявлению северокорейского агентства ЦТАК, запуски осуществлялись силами нового железнодорожного ракетного полка КНДР. По данным Комитета начальников штабов ВС Республики Корея, запущенные ракеты пролетели около 800 км, высота полета в наивысшей точке составила 60 км.

13 сентября КНДР также объявила об успешных испытаниях новой крылатой ракеты большой дальности, которые прошли 11 и 12 сентября.