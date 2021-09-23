Госдеп сообщил о возможности встречи Блинкена и Ле Дриана на ГА ООН

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Вашингтон полагает, что у госсекретаря США Энтони Блинкена будет возможность встретиться с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом в четверг в Нью-Йорке на полях Генеральной ассамблеи ООН. Об этом сообщила в среду представитель Госдепартамента высокого ранга на спецбрифинге.

"Мы ожидаем, что у них также будет время на контакты в двустороннем формате завтра", - отметила она. Представитель пояснила, что Блинкен и Ле Дриан в среду вместе принимали участие в ряде других мероприятий, между ними состоялся "хороший обмен мнениями".

Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых примут на боевое дежурство в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Из-за этого Канберра разорвала крупнейший в своей истории оборонный контракт с Парижем, заявив, что он более не отвечает национальным интересам Австралии. В ответ Франция обвинила австралийские власти в преднамеренном обмане и отозвала своих послов в Австралии и США для консультаций.