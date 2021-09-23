Боррель призвал главу МИД Ирана возобновить переговоры по ядерному досье Тегерана

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал руководителя МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна на состоявшейся в среду встрече на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке к возобновлению многосторонних переговоров по ядерному досье Тегерана. Об этом сообщила позднее в тот же день на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном участию американской делегации в нынешней сессии ГА ООН, представитель Госдепартамента США высокого ранга.

Комментируя встречу госсекретаря США Энтони Блинкена с Боррелем, прошедшую в Нью-Йорке, она подтвердила, что стороны обсудили в том числе ситуацию вокруг ядерной программы Ирана. "Что касается Борреля, то, да, мы говорили про Иран. Кажется, я упомянула о том, что он [Боррель] виделся с иранским министром иностранных дел ранее сегодня [в среду]. Разумеется, мы все заинтересованы в том, чтобы вернуться за стол [переговоров]. И это был его [Борреля] сигнал иранцам, и мы это оценили", - заявила дипломат.

Она уклонилась от однозначного ответа на вопрос о том, может ли состояться в Нью-Йорке встреча глав американского и иранского внешнеполитических ведомств. "Что касается иранцев, этим вечером объявлять не о чем, ничего в данный момент не намечено", - сказала ведущая брифинга.

Как заявил в понедельник Госдепартамент США, американская администрация настроена на обсуждение ядерного досье Тегерана в Вене, а не на проведение в этих целях личной встречи Блинкена с Абдоллахияном. Затем МИД Ирана заверил, что переговоры по возобновлению без ограничений действия ядерной сделки между Тегераном и группой "пять плюс один" (Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция) возобновятся в Вене в течение нескольких недель.

Эти переговоры идут в столице Австрии с апреля. На них обсуждается возможность возвращения к полному взаимному выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Стороны обсуждают вопросы снятия американских санкций с исламской республики, выполнения ею взятых на себя обязательств в ядерной сфере, а также возвращения США в СВПД. Представители государств - участников соглашения также проводят отдельные консультации с американскими эмиссарами без участия Ирана.

Решение о выходе из СВПД принял в 2018 году предыдущий президент США Дональд Трамп. Сменивший его на посту главы государства Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть США в эту ядерную сделку, которая была подписана группой "пять плюс один" с Ираном в 2015 году в целях урегулирования кризиса вокруг его ядерных разработок.