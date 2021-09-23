На севере Индии ликвидировали пропакистанского террориста

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 сентября. /ТАСС/. Силы безопасности Индии в ходе антитеррористической операции в четверг ликвидировали боевика одной из пропакистанских группировок в союзной территории Джамму и Кашмир.

Как сообщает газета Hindustan Times, операция проводилась в районе Шопиан, где активизировались боевики группировок "Лашкар-э-тайба" и "Силы сопротивления Кашмира".

По данным МВД Индии, в этом году в ходе антитеррористических операций в Джамму и Кашмире силы безопасности ликвидировали по меньшей мере 90 экстремистов из различных пропакистанских вооруженных группировок.

Кашмир остается предметом спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. В данный момент в регионе нет государственной границы: его территорию разделяет линия контроля.

5 августа 2019 года Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат). С этой целью парламент Индии утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан осудил такое решение и отказался признавать его внутренним делом Индии. В знак протеста против упразднения штата Джамму и Кашмир Пакистан понизил дипломатические отношения с Индией и выслал ее посла.