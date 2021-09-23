Польша разместит 250 американских танков Abrams на востоке страны

ВАРШАВА, 23 сентября. /ТАСС/. Власти Польши решили разместить 250 американских танков Abrams на востоке страны. Об этом заявил в четверг в эфире Польского радио министр обороны республики Мариуш Блащак.

Рассказывая о планах оснащения польской армии, глава оборонного ведомства указал, что у республики будут "250 самых современных танков, которые будут дислоцированы на востоке страны".

Ранее сообщалось, что новых танков хватит для оснащения четырех танковых батальонов. Они встанут на вооружение новой 18 дивизии. Общая сумма, выделенная на реализацию программы приобретения танков, насчитывает 23 млрд 300 млн злотых ($6 млрд). Программа, помимо самих танков, включает логистический пакет, обучение, развитие инфраструктуры и вооружение.

Основной боевой танк (ОБТ) M1A2SEPv3 - наиболее современная модификация танка Abrams, которая была впервые представлена в 2018 году. По сравнению с ранее разработанными вариантами боевой машины она получила новый многоцелевой снаряд AMP и улучшенную электронику.

Польша разрабатывает программу приобретения новых танков с 2017 года. Новые танки должны частично заменить стоящие на вооружении польских вооруженных сил 384 танка Т-72 и 232 РТ-91 Twardy. На вооружении польской армии есть также 126 танков Leopard в версии 2A4 и 105 машин в версии 2A5. Польское правительство решило обновить старые версии 2A4 до версии 2PL. Общая сумма этого контракта составляет 3,29 млрд злотых ($0,8 млрд), и согласно текущему плану он должен быть реализован к 2023 году.