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Кризис в Сирии

Bloomberg: Турция направила еще несколько тысяч военных в Сирию

По данным источников агентства, военнослужащие будут обеспечивать контроль за дорогами, ведущими к границе двух стран

ТАСС, 23 сентября. Турция направила дополнительные войска на северо-запад Сирии. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в турецком правительстве.

По их данным, еще несколько тысяч военнослужащих будут обеспечивать контроль за дорогами, ведущими к границе двух стран, и в случае наступления сирийских сил в Идлибе должны будут отразить его.

Идлиб - единственный регион Сирии, значительная часть которого остается в руках бандформирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились экстремисты, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях страны. На территории провинции находятся наблюдательные посты турецкой армии.

Ситуация в Сирии, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, будет обсуждаться на встрече турецкого и российского лидеров Тайипа Эрдогана и Владимира Путина, которая, как ожидается, состоится в РФ 29 сентября.

Теги
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