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СМИ: движение "Талибан" в ближайшее время начнет "чистку рядов" среди своих боевиков

По данным Shamshad TV, этим будет заниматься специальная комиссия "Исламского эмирата Афганистан"

КАИР, 23 сентября. /ТАСС/. Руководство захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в ближайшее время начнет проводить мероприятия по выявлению среди своих боевиков тех, кто совершил поступки, противоречащие принципам талибов. Об этом сообщил в четверг афганский телеканал Shamshad TV.

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По его информации, так называемой чисткой рядов будет заниматься специальная комиссия "Исламского эмирата Афганистан" ("ИЭА", самоназвание радикалов). Среди преступлений, за которые членам движения грозит строгое наказание, телеканал, в частности, отмечает моральное разложение, коррупцию, личную вражду, совершение грабежей и преследование людей.

Как уточняется, специальный фирман (указ) руководства движения может быть принят в течение двух недель и будет направлен во все силовые структуры "ИЭА", включая службу разведки, МВД и Минобороны.

В 1996-2001 годах, когда радикалы контролировали большую часть Афганистана, постановлением их тогдашнего лидера муллы Омара (1960-2013) была создана комиссия "Тасфийе ас-Саф" ("Очистка рядов"), которая следила за моральным обликом талибов и наказывала провинившихся. Помимо этого, преступлениями, которые совершали военнослужащие, занимались главная военная прокуратура, а также специальные военные суды.

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