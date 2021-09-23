СМИ: движение "Талибан" в ближайшее время начнет "чистку рядов" среди своих боевиков

КАИР, 23 сентября. /ТАСС/. Руководство захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в ближайшее время начнет проводить мероприятия по выявлению среди своих боевиков тех, кто совершил поступки, противоречащие принципам талибов. Об этом сообщил в четверг афганский телеканал Shamshad TV .

По его информации, так называемой чисткой рядов будет заниматься специальная комиссия "Исламского эмирата Афганистан" ("ИЭА", самоназвание радикалов). Среди преступлений, за которые членам движения грозит строгое наказание, телеканал, в частности, отмечает моральное разложение, коррупцию, личную вражду, совершение грабежей и преследование людей.

Как уточняется, специальный фирман (указ) руководства движения может быть принят в течение двух недель и будет направлен во все силовые структуры "ИЭА", включая службу разведки, МВД и Минобороны.

В 1996-2001 годах, когда радикалы контролировали большую часть Афганистана, постановлением их тогдашнего лидера муллы Омара (1960-2013) была создана комиссия "Тасфийе ас-Саф" ("Очистка рядов"), которая следила за моральным обликом талибов и наказывала провинившихся. Помимо этого, преступлениями, которые совершали военнослужащие, занимались главная военная прокуратура, а также специальные военные суды.