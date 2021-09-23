СМИ: движение "Талибан" в ближайшее время начнет "чистку рядов" среди своих боевиков

КАИР, 23 сентября. /ТАСС/. Руководство захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в ближайшее время начнет проводить мероприятия по выявлению среди своих боевиков тех, кто совершил поступки, противоречащие принципам талибов. Об этом сообщил в четверг афганский телеканал Shamshad TV.
По его информации, так называемой чисткой рядов будет заниматься специальная комиссия "Исламского эмирата Афганистан" ("ИЭА", самоназвание радикалов). Среди преступлений, за которые членам движения грозит строгое наказание, телеканал, в частности, отмечает моральное разложение, коррупцию, личную вражду, совершение грабежей и преследование людей.
Как уточняется, специальный фирман (указ) руководства движения может быть принят в течение двух недель и будет направлен во все силовые структуры "ИЭА", включая службу разведки, МВД и Минобороны.
В 1996-2001 годах, когда радикалы контролировали большую часть Афганистана, постановлением их тогдашнего лидера муллы Омара (1960-2013) была создана комиссия "Тасфийе ас-Саф" ("Очистка рядов"), которая следила за моральным обликом талибов и наказывала провинившихся. Помимо этого, преступлениями, которые совершали военнослужащие, занимались главная военная прокуратура, а также специальные военные суды.