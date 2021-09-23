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СК Белоруссии: расследование уголовного дела задержанной россиянки Сапеги не завершено

МИНСК, 23 сентября. /ТАСС/. Разбирательство уголовного дела в отношении задержанной в Минске гражданки России Софии Сапеги продолжается. Об этом сообщили в четверг ТАСС в Следственном комитете (СК) Белоруссии.

"Идет плановая работа по делу, расследование продолжается", - сказали в ведомстве. При этом появившиеся в СМИ данные со ссылкой на ее мать о том, что Сапеге продлили арест до 25 декабря, не подтвердили и не опровергли.

Со своей стороны представители защиты россиянки сообщили в телеграм-канале, что "прошла информация о продлении" Софии "срока содержания под домашним арестом", однако в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Республики Беларусь "обязанность ознакомления защитника с продлением данного срока у следствия отсутствует".

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