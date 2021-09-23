{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лидер Приднестровья высказался за сохранение миротворцев РФ на Днестре

Вадим Красносельский также выразил обеспокоенность развитием отношений с Молдавией и ходом переговорного процесса, обвинив Кишинев в неисполнении ранее достигнутых договоренностей

КИШИНЕВ, 23 сентября. /ТАСС/. Лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский отметил безальтернативный характер миротворческой миссии под эгидой РФ на Днестре. Об этом он сказал на встрече с вице-спикером Совета Федерации Константином Косачевым в Москве, сообщила в четверг пресс-служба приднестровского лидера.

"Подчеркнуты позитивная роль миротворческой операции на Днестре и безальтернативность существующего формата миссии до момента окончательного урегулирования взаимоотношений между Приднестровской Молдавской Республикой и Республикой Молдова", - говорится в сообщении.

Красносельский выразил обеспокоенность развитием отношений с Молдавией и ходом переговорного процесса, обвинив Кишинев в неисполнении ранее достигнутых договоренностей. Он также возложил на молдавскую сторону ответственность за блокадные меры со стороны Украины в отношении автотранспорта из Приднестровья.

Российские "голубые каски" были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Молдавии, подписанным 21 июля 1992 года президентами РФ и Молдавии в присутствии лидера Приднестровья. В настоящее время они поддерживают мир в разделительной зоне безопасности по Днестру вместе с миротворцами Молдавии, Приднестровья и группой военных наблюдателей от Украины.

Власти Молдавии призывают к замене российских военных на международную гражданскую миссию под эгидой ОБСЕ.

Теги
Косачев, Константин ИосифовичРоссияМолдавия
Генпрокурор Молдавии сообщил о сотрудничестве с Россией в расследовании громких дел
В частности, Молдова приняла определенное участие в деле "Ландромат", отметил Александр Стояногло
Читать полностью