Лидер Приднестровья высказался за сохранение миротворцев РФ на Днестре

КИШИНЕВ, 23 сентября. /ТАСС/. Лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский отметил безальтернативный характер миротворческой миссии под эгидой РФ на Днестре. Об этом он сказал на встрече с вице-спикером Совета Федерации Константином Косачевым в Москве, сообщила в четверг пресс-служба приднестровского лидера.

"Подчеркнуты позитивная роль миротворческой операции на Днестре и безальтернативность существующего формата миссии до момента окончательного урегулирования взаимоотношений между Приднестровской Молдавской Республикой и Республикой Молдова", - говорится в сообщении.

Красносельский выразил обеспокоенность развитием отношений с Молдавией и ходом переговорного процесса, обвинив Кишинев в неисполнении ранее достигнутых договоренностей. Он также возложил на молдавскую сторону ответственность за блокадные меры со стороны Украины в отношении автотранспорта из Приднестровья.

Российские "голубые каски" были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Молдавии, подписанным 21 июля 1992 года президентами РФ и Молдавии в присутствии лидера Приднестровья. В настоящее время они поддерживают мир в разделительной зоне безопасности по Днестру вместе с миротворцами Молдавии, Приднестровья и группой военных наблюдателей от Украины.

Власти Молдавии призывают к замене российских военных на международную гражданскую миссию под эгидой ОБСЕ.