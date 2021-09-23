На Украине приняли закон об олигархах

КИЕВ, 23 сентября. /ТАСС/. Верховная рада приняла президентский проект закона о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с влиянием олигархов. За данный документ в четверг проголосовали 279 депутатов при 226 необходимых.

Законопроектом предлагается создание реестра лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов), определение порядка включения лиц в реестр и последствий такого включения, введение декларирования публичными служащими контактов с лицами, включенными в указанный реестр.

Законопроект дает определение олигарха. Ими названы лица, имеющие значительное влияние в хозяйственной и политической жизни страны, а также контролирующие основные сегменты медиапространства. Этим гражданам запрещается делать взносы в поддержку политических партий и становиться покупателями в процессе так называемой большой приватизации.

Документ также регламентирует порядок встреч и другие взаимоотношения представителей органов власти с лицами, которые владеют значительными активами, и предусматривает для лиц, включенных в реестр, подачу декларации о таких контактах. Документ имеет ограниченный срок действия - десять лет. Он призван стать первым шагом к ликвидации олигархической системы на Украине, как заявляли ранее в офисе президента. На его основе планируют разработать антимонопольные законы, закон о лоббизме и другие нормативно-правовые акты, которые переформатируют экономические и общественные отношения в стране.

Документ вступит в силу через полгода и будет действовать на протяжении 10 лет.

Приняли со скандалом

Рада рассмотрела во втором чтении только 11 статей проекта закона о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с влиянием олигархов. По предложению президентской фракции "Слуга народа" законопроект был принят по сокращенной процедуре голосования, тем самым было отклонено без заслушивания в сессионном зале большинство из более чем тысячи поданных поправок к законопроекту. Президентская фракция сама и проголосовала за данное решение, что вызвало негодование других фракций, которые требовали вносить поправки постатейно. Депутаты других четырех фракций заблокировали трибуну, а парламентарии от "Европейской солидарности" и "Батькивщины" потребовали отстранить председательствующего на пленарном заседании первого вице-спикера Руслана Стефанчука от его ведения. Однако в зале не нашлось необходимого количества голосов.

В результате депутаты, а это в основном парламентарии от "Слуги народа", приняли законопроект без обсуждения и поправок. Голосование сопровождалось криками "Долой диктатуру!"

Приняли без вердикта Венецианской комиссии

Законопроект об олигархах Рада приняла в первом чтении 1 июля. При подготовке его ко второму чтению было подано 1 257 поправок. Их вносил и спикер Рады Дмитрий Разумков, который является противником идеи предоставления права Совету нацбезопасности и обороны формировать списки олигархов.

К Разумкова обратилась также с официальным письмом уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова. Она отметила несоответствие законопроекта конституции и предложила направить его в Европейскую комиссию за демократию через право (Венецианская комиссия). В замечаниях Денисовой сказано, что внесение олигархов в реестр в соответствии с законопроектом "должно происходить при наличии определенных обстоятельств, таких как владение уставным капиталом естественной монополии или контроль над ней, наличие денежных активов, превышающих определенную стоимость". То есть внесению в реестр подлежат лица в зависимости от их имущественного положения, что запрещено конституцией, подчеркнула она.

По инициативе Разумкова законопроект был направлен в Венецианскую комиссию, чтобы она дала свой вердикт до рассмотрения документа во втором чтении. Инициативу получить заключение комиссии по законопроекту поддержали четыре из пяти парламентских фракций. Накануне Венецианская комиссия уведомила Верховную раду о том, что ее вердикт о законопроекте об олигархах будет готов в середине декабря и рекомендовала украинскому парламенту не рассматривать этот документ до получения выводов комиссии.