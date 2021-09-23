МИД Эстонии сообщил, что вручил послу России ноту из-за "нарушения воздушной границы"

ТАЛЛИН, 23 сентября. /ТАСС/. МИД Эстонии сообщил в четверг, что вручил послу РФ Александру Петрову ноту в связи с якобы имевшим местом "нарушением воздушного пространства" Эстонии с российской стороны.

"Министерство иностранных дел Эстонии сегодня, 23 сентября, вызвало посла Российской Федерации в Эстонии для выражения протеста и вручения ноты по поводу вчерашнего нарушения воздушной границы Эстонии", - указано в сообщении.

В ведомстве не уточнили характер инцидента и его детали. Российская сторона пока не прокомментировала утверждения эстонского МИД.