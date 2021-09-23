Пентагон в курсе, что афганские беженцы на базе в Висконсине мерзнут и недоедают

ВАШИНГТОН, 23 сентября. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин осведомлен, что 12,5 тыс. афганских беженцев, содержащихся на американской военной базе Форт-Маккой (штат Висконсин), испытывают острую нужду в продуктах питания и одежде и проживают в плохо отапливаемых помещениях. В этом, как сообщила в среду вечером газета The Hill, журналистов заверил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Мы, конечно, осведомлены об этих сообщениях [о бедственном положении афганских беженцев на базе в Висконсине]", - цитирует издание официального представителя ведомства. "Мы воспринимаем их очень и очень серьезно", - сказал Кирби, не уточнив, как именно Пентагон собирается решать эту проблему.

На прошлой неделе, пишет The Hill, газета Wisconsin State Journal поведала о том, что афганские беженцы на базе Форт-Маккой живут в плохо отапливаемых помещениях, что им не хватает продуктов питания и они не имеют возможности получить чистую одежду. Многие их них одеты в то же, в чем и были доставлены в США несколько недель назад. Некоторые женщины-беженцы рассказали газете, что они вынуждены часами - иногда до шести часов - стоять в очередях в ожидании получения питания, чтобы порой услышать, что для них уже ничего не осталось. Они также сообщили о случаях издевательства над ними со стороны бывших афганских военнослужащих, обученных американскими инструкторами.

"Мы все это отслеживаем, - цитирует The Hill пресс-секретаря Пентагона. - Мы ответственны за предоставление должных условий этим людям и их семьям". Когда же журналисты указали ему на то, что и по истечении недели некоторые бараки для беженцев на базе Форт-Маккой по-прежнему не отапливаются, он ответил, что "предпринимаются шаги для исправления ситуации".

Явная "неторопливость" американских военных в решении указанных проблем вынудила, как пишет The Hill, члена Палаты представителей Конгресса США Ильхан Омар (демократ от штата Миннесота) и ее коллегу Гвен Мур (демократ от штата Висконсин) потребовать от Остина проведения расследования всех заявлений о допускаемых в отношении беженцев злоупотреблений. Кирби, пишет газета, заявил, что ему ничего не известно о каком-либо подобном расследовании, но министр, повторил он, "конечно же, знает обо всех этих сообщениях".