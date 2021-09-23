Додон поздравил Медведева с победой "Единой России" на думских выборах

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Председатель Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон направил председателю партии "Единая Россия", зампреду Совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву письмо с поздравлениями в связи с победой на выборах депутатов Госдумы.

Как проходит голосование на выборах в Госдуму РФ

"Игорь Додон поздравил Дмитрия Медведева с победой "Единой России" на выборах", - сообщает пресс-служба единороссов в четверг.

"Выражаю уверенность в том, что сотрудничество между партией социалистов и "Единой Россией" получит новый мощный импульс, и мы сможем продолжить межпартийные мероприятия с целью укрепления стратегического партнерства между Молдавией и Россией", - приводятся слова Додона в сообщении.

Додон отметил, что сохранение у "Единой России" конституционного большинства "позволит продолжить широкие социально-экономические преобразования, сохранить и укрепить внутриполитическую стабильность стране, а также обеспечит преемственность внешнеполитического курса страны", сообщает пресс-служба партии.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. После обработки 100% итоговых протоколов "Единая Россия" набрала по партийному списку 49,82%, КПРФ - 18,93%, ЛДПР - 7,55%, "Справедливая Россия - За правду" - 7,46%, "Новые люди" - 5,32%. ЦИК планирует утвердить окончательные результаты выборов на заседании 24 сентября.