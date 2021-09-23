Генпрокурор Молдавии сообщил о сотрудничестве с Россией в расследовании громких дел

НУР-СУЛТАН, 23 сентября. /ТАСС/. Генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло сообщил о договоренностях с Генпрокурором РФ Игорем Красновым по сотрудничеству в расследовании ряда громких дел. Он дал интервью телеканалу "Россия-24" в четверг на полях 31-го заседания Координационного совета генеральных прокуроров СНГ.

"В основном акцент был сделан на работу в двустороннем формате, и связан он с расследованием ряда уголовных дел, которые являются актуальными для нас. Речь шла об известном деле "Ландромат", в котором Молдова тоже приняла определенное участие. Речь идет о банковской краже, которая произошла в Республике Молдова в 2014 году, вследствие которой из бюджета страны были похищены более $1 млрд. Поэтому я получил полную поддержку господина Краснова в том, что РФ, органы прокуратуры окажут нам содействие для реализации тех следственных мероприятий, которые мы запланировали", - сказал Стояногло.

Ранее МВД России сообщило, что через Молдавию из РФ в 2013-2014 годах было незаконно выведено более чем 37 млрд рублей. Сообщалось, что подозреваются в организации канала молдавский олигарх Владимир Плахотнюк, а также банкир Вячеслав Платон. В Молдавии это громкое дело стали называть "Ландроматом".

В 2015 году в республике разгорелся другой коррупционный скандал, связанный с выводом из банков Молдавии около $1 млрд. Он спровоцировал акции протеста и падение двух правительств. В отчете детективного агентства Kroll, которое по просьбе правительства республики провело свое расследование, говорится, что деньги были выведены через молдавские банки, контролировавшиеся бизнесменом Иланом Шором. Последний бежал из страны вместе с Плахотнюком, который затем был назван главным выгодоприобретателем хищения.