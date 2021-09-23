В США заявили, что внимательно наблюдают за учебно-боевым центром России и Белоруссии

ВИЛЬНЮС, 23 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты и их союзники по Североатлантическому альянсу внимательно следят за деятельностью учебно-боевого центра совместной подготовки военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Белоруссии и России в Гродно. Об этом в четверг заявил журналистам находящийся в Литве командующий армией США в Европе и Африке Кристофер Каволи.

"Мы уделяем пристальное внимание созданному Россией и Белоруссией центру боевой подготовки, чтобы в любом случае быть в готовности применять средства сдерживания для обеспечения безопасности в Европе", - сказал он.

Как сообщила 9 сентября пресс-служба Минобороны Белоруссии, подразделения ВВС и ПВО стран - учредителей центра в Гродно заступили на боевое дежурство в составе зенитных ракетных и авиационных подразделений.

Решение о создании учебно-боевых центров совместной подготовки было принято в ходе переговоров руководителей оборонных ведомств РФ и Белоруссии 5 марта нынешнего года в Москве. Формируются три таких совместных центра, которые дислоцируются в Нижегородской и Калининградской областях РФ и в Гродненской области Белоруссии.