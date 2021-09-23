В Госатомнадзоре Белоруссии заявили о намерении повышать безопасность АЭС

МИНСК, 23 сентября. /ТАСС/. Госатомнадзор Белоруссии подтвердил свою приверженность принципу повышения безопасности АЭС и сообщил, что до конца октября опубликует данные по итогам стресс-тестов БелАЭС. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ведомства по итогам встреч его главы Ольги Луговской на площадке 65-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене.

"Госатомнадзор до конца октября 2021 года подготовит и опубликует на своем интернет-ресурсе информацию об актуальном состоянии выполнения мероприятий Нацплана действий [по итогам выполнения стресс-тестов]", - говорится в сообщении. При этом Госатомнадзор подтвердил свою приверженность принципу "непрерывного повышения безопасности АЭС".

Также в Вене состоялась рабочая встреча с делегацией Ростехнадзора с участием нового руководителя российского регулирующего органа Александра Трембицкого. На ней речь шла о направлениях совместной работы, таких как разработка правовых актов в области использования атомной энергии. Обсуждались также организация стажировок и визитов в РФ для работников Госатомнадзора, обмен опытом и долгосрочное сотрудничество.

В ходе рабочей встречи с делегацией Агентства по атомной энергии Венгрии обсуждались возможности организации в этом году визита в Белоруссию представителей регулирующего органа Венгрии с посещением площадки БелАЭС. Также состоялась рабочая встреча и с делегацией Агентства по ядерному регулированию Турции (NDK), на которой обсуждались вопросы подготовки и проведения партнерских обзоров стресс-тестов АЭС по процедуре Европейского союза, статус реализации ядерных энергетических программ в Белоруссии и Турции. "Госатомнадзор готовится принять представителей NDK для наблюдения за регулирующими действиями в отношении готовности Белорусской АЭС к физическому пуску энергоблока №2", - отметили в ведомстве.

Белоруссия завершает строительство АЭС по типовому российскому проекту нового поколения "три плюс" АЭС-2006. БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1 200 МВт каждый. Генподрядчиком выступает "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом). 10 июня первый блок БелАЭС официально введен в промышленную эксплуатацию, сейчас временно отключен. Готовность второго блока БелАЭС почти 90%, ввод его в промышленную эксплуатацию планируется в 2022 году. Белоруссия в 2016-2018 годах проводила свои стресс-тесты БелАЭС на добровольной основе по методологии ЕС. В результате их пробелов в безопасности станции не выявлено, надежность объекта на случай стихийных бедствий - землетрясений, наводнений и техногенных аварий - подтверждена.