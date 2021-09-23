Президент ЮАР заявил, что богатые страны выкупили более 82% вакцин от коронавируса

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Развивающиеся страны испытывают серьезные трудности с доступом к вакцинам и другим средствам борьбы с коронавирусом, что грозит миру появлением новых штаммов COVID-19 и продолжением пандемии. Об этом заявил в четверг президент ЮАР Сирил Рамапоса на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"В мире существует дефицит солидарности в вопросе доступа к вакцинам от коронавируса, - заявил Рамапоса, выступавший в видеоформате. - Так, богатые страны закупили более 82% доз произведенной в мире вакцины от COVID-19, а в государства с низким уровнем доходов поступило менее 1%. Такое положение является пятном на совести современного человечества".

Президент ЮАР призвал снять патентные ограничения на технологию производства лекарств и вакцин от коронавируса, чтобы открыть к ним доступ развивающимся странам. Он также призвал международные организации принять дальнейшие шаги для облегчения бремени задолженности государств Африки и направить дополнительные средства на поддержание экономического развития континента. "ЮАР добивается выделения африканским государствам 25% от из общей суммы в $650 млрд специальных прав заимствования, предоставляемых Международным валютным фондом, - отметил он. - Это составит $162,5 млрд, которые пойдут на возрождение экономики Африки после пандемии".

Сирил Рамапоса также высказался за скорейшее реформирование руководящих органов ООН, включая увеличение присутствия африканских государств в Совете Безопасности. "Реформу необходимо срочно реализовать, чтобы исправить нынешнее положение, когда Африка не имеет того уровня представительства в ООН, какого требует принцип равноправия между народами и континентами", - подчеркнул президент ЮАР.