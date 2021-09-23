США выделят $5 млрд на борьбу с голодом в других странах

ВАШИНГТОН, 23 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты выделят в целом $10 млрд на борьбу с голодом и укрепление продовольственных систем в мире, при этом половина из этой суммы пойдет на такие нужды внутри самих США, еще $5 млрд будут предоставлены другим странам. Об этом сообщила представитель американской администрации высокого ранга на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном Саммиту ООН по продовольственным системам, который пройдет в четверг.

"Я думаю, что большинство из вас слышали, что президент [Соединенных Штатов Джо Байден] пообещал, что США инвестируют $10 млрд на то, чтобы ликвидировать голод и укрепить продовольственные системы как у себя дома, так и за границей", - отметила она. "$5 млрд из $10 млрд, которые обещано выделить, пойдут на укрепление продовольственных систем в Соединенных Штатах, а еще $5 млрд мы пообещаем выделить на укрепление продовольственных систем за рубежом, то есть ровно 50 на 50", - пояснила представитель администрации.

"Это обещание на несколько лет, на пятилетний срок, и идея заключается в том, чтобы не тянуть время с финансированием дольше этого", - сказала она.

По словам представителя администрации, США на Саммите ООН по продовольственным системам будут представлять министр сельского хозяйства Том Вилсак и глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр. "Есть целый ряд итоговых обещаний, о которых мы объявим <...>, часть из них будет финансовыми, а часть будет на самом деле сосредоточена на конкретных программах и коалициях, к которым мы сможем присоединиться вместе с другими", - отметила ведущая брифинга.

В июле генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на встрече по подготовке к саммиту по продовольственным системам отмечал, что в 2020 году не менее 811 млн человек в мире столкнулись с голодом. По его словам, эти цифры возросли по сравнению с 2019 годом и не в последнюю очередь это произошло из-за перебоев, вызванных пандемией коронавируса.