Пентагон подтвердил, что США планируют завершить ликвидацию химоружия в 2023 году

ВАШИНГТОН, 23 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты рассчитывают завершить процесс ликвидации своего арсенала химических вооружений в 2023 году. Это подтвердила в четверг заместитель помощника министра обороны США, курирующая вопросы химической и биологической защиты, Брэнди Вэнн.

"Конечно, в плане обязательств, установленных [для правительства США американским] законодательством, мы должны иметь в виду крайний срок, приходящийся на 31 декабря 2023 года. Конгресс [США] велел нам ликвидировать к этому времени [арсенал американских боевых отравляющих веществ]. Однако мы в действительности работаем над тем, чтобы уложиться в крайний срок, приходящийся на сентябрь [2023 года], как это прописано в Конвенции о запрещении химического оружия", - заявила представитель Пентагона, выступая на интернет-семинаре, организованном американской неправительственной Ассоциацией по контролю над вооружениями.

"Императивно для нашей национальной безопасности уложиться в крайние сроки", - подчеркнула Вэнн.

По ее словам, "США продолжают демонстрировать неуклонный и поддающийся измерению прогресс в направлении полной ликвидации арсенала" химического оружия. "Хочу подчеркнуть, что мы по-прежнему полностью привержены ликвидации химического оружия настолько безопасно и настолько быстро, насколько это практически возможно. США в настоящее время выдерживают график движения к [означенным] датам завершения [ликвидации арсенала боевых отравляющих веществ]", - заверила сотрудник военного ведомства.

"США официально уничтожили 97% своего арсенала [химоружия]. От полной реализации этой инициативы нас отделяет только 3%", - добавила Вэнн.

Конвенция о запрещении химического оружия вступила в силу в 1997 году. Конвенция оговаривает, что химическое оружие должно быть уничтожено не позднее чем через 10 лет после ее вступления в силу. Крупнейшими странами по объему задекларированного химоружия были Россия (около 40 тыс. тонн) и США (31,5 тыс. тонн). В России последний боеприпас химоружия был уничтожен 27 сентября 2017 года. Инспекторы Организации по запрещению химического оружия подтвердили, что Москва полностью выполнила взятые на себя обязательства. Пентагон же несколько раз сдвигал сроки завершения программы ликвидации своего арсенала отравляющих веществ: с 2007 года на 2012-й, потом на 2017-й, на 2021-й и, наконец, на 2023 год.