Глава МИД Сирии назвал очень успешным визит Асада в Москву

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Переговоры президента Сирии Башара Асада в Москве 13 сентября были очень успешными. Об этом заявил в четверг журналистам глава сирийского МИД Фейсал Микдад.

"Как вы знаете, президент Сирии совершил очень важный визит в Москву. Это был очень успешный визит", - сказал он.

Сирия и Россия считают, что американские силы должны быть выведены с территории арабской республики как можно быстрее, заявил Микдад.

"Сирия и Россия считают, что присутствие американских сил на сирийской территории незаконно и должно прекратиться как можно быстрее", - сказал он.

Следующее заседание Конституционного комитета Сирии пройдет в Женеве в ближайшее время, сообщил глава МИД республики.

"У меня есть весьма хорошие новости о том, что эта встреча пройдет очень скоро", - сказал он, коснувшись соответствующего вопроса.

Турция должна прекратить оккупацию Сирии, заявил Микдад, комментируя данные об отправке в арабскую республику дополнительных турецких сил.

"Они (турки) должны завершить свою оккупацию. Их действия должны соответствовать резолюциям и решениям [в рамках процесса сирийского урегулирования] в астанинском формате. Но мы видим, что они совершают противоположное", - сказал министр.

Сирия никогда не забудет израильские удары по ее территории и примет меры, заявил глава сирийского МИД.

"Сирия никогда не забудет эти атаки, совершенные без всякого оправдания. Сирия примет меры, чтобы остановить такую политику", - сказал он.

Международное сообщество должно оказать активное влияние в том случае, если подразделения турецкой армии не покинут сирийскую территорию, отметил Микдад.

"Если Турция не выведет свои силы, то международное сообщество должно будет вмешаться, потому что, согласно Уставу ООН, любая незаконная оккупация должна быть прекращена", - сказал он.