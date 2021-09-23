Белый дом призвал оказывать давление на Россию в киберсфере в максимально широкой коалиции

ВАШИНГТОН, 23 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты должны оказывать давление на Россию в киберсфере в составе максимально широкой коалиции своих союзников. Об этом заявил в четверг директор управления Белого дома по кибербезопасности Крис Инглис, выступая на слушаниях в комитете по внутренней безопасности и правительственным делам Сената Конгресса США.

По его словам, США должны "делать это в настолько широкой коалиции, насколько это возможно". "Это международный вопрос, а не только вопрос для США. Так что, если мы оказываем давление на [президента России] Владимира Путина из-за того, что он дает убежище или разрешает действия [хакеров], мы должны привлекать коалицию, чтобы для него существовал риск, чтобы определить, что для него важно, и использовать общие возможности стран, у которых есть та же проблема, которые мыслят одинаково в том, что касается достижения целей в этой области", - утверждал он.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявлял о том, что США в рамках стратегии по борьбе с кибератаками намерены создать международную коалицию по привлечению к ответственности стран, укрывающих, по мнению Вашингтона, хакеров.

Тема угроз в киберпространстве приобрела в последние месяцы особую актуальность в США. В начале мая злоумышленники из группировки DarkSide взломали системы американской трубопроводной компании Colonial Pipeline. По утверждению спецслужб США, DarkSide может базироваться на территории РФ или Восточной Европы, но не связана с государством. 31 мая последовала атака на сети американского подразделения мясоперерабатывающей компании JBS. По сообщению пресс-службы Белого дома, компания считает, что за нападением стоит преступная организация REvil ("Ар ивэл"), находящаяся, вероятно, в России. Этой же группе СМИ приписывают атаку, совершенную в начале июля на сети IT-компании Kaseya.

Президент РФ Владимир Путин 4 июня назвал смешными и нелепыми обвинения в адрес Москвы в кибератаках на американские компании. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заверил, что Москва оперативно рассмотрит обращения Вашингтона в связи с хакерской атакой на предприятие JBS, если такие поступят. Он подчеркнул, что Россия не обладает данными об организаторах кибернападений на эту компанию. Песков также отмечал, что американская сторона не направляла Кремлю каких-либо запросов в связи с атакой на Kaseya.