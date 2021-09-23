Боррель и Лавров обсудили построение более стабильных отношений между ЕС и Россией

БРЮССЕЛЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и глава МИД России Сергей Лавров обсудили в четверг на полях Генассамблеи ООН построение более стабильных и предсказуемых отношений между Евросоюзом и Россией. Об этом говорится в заявлении, распространенном внешнеполитической службой ЕС в Брюсселе.

"Верховный представитель Жозеп Боррель встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в четверг. Верховный представитель затронул ряд вызовов в отношениях ЕС и России с целью построения более стабильных и предсказуемых отношений", - говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что между Россией и ЕС "сохраняются разногласия", в том числе по ситуации вокруг Украины, "в сфере демократии и прав человека, а также по вопросам о кибератаках, дезинформации и прочим гибридным угрозам".

"Дискуссия по международным вопросам была сосредоточена на необходимости для ЕС и России продолжать сотрудничать, чтобы отвечать на глобальные вызовы безопасности, в том числе по ситуации в Афганистане, Ливии, Мали, по ближневосточному мирному процессу и по Совместному всеобъемлющему плану действий по Ирану", - говорится в сообщении.

В МИД России рассказали, что Лавров и Боррель обсудили ситуацию в Афганистане и на Украине, а также проблематику иранской ядерной сделки.

"В ходе беседы обсужден широкий круг актуальных региональных вопросов, включая ситуацию в Афганистане, на Украине и в Мали, а также вокруг СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий - прим. ТАСС) и ближневосточного урегулирования. Затронуты также состояние и перспективы отношений Россия - ЕС", - говорится в сообщении российского дипведомства.

Лавров прибыл в среду в штаб-квартиру ООН для участия в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Российский министр уже провел ряд встреч с зарубежными коллегами. Как ожидается, его выступление состоится 25 сентября.