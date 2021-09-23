Псаки: спецпосланник США по Гаити не выражал обеспокоенность миграционной политикой

ВАШИНГТОН, 23 сентября. /ТАСС/. Объявивший о своей отставке спецпосланник США по Гаити Дэниел Фут за время пребывания в должности никогда не выражал какую-либо обеспокоенность касательно действий американской администрации в отношении мигрантов. Об этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила на регулярном брифинге в четверг.

Прошение об отставке Фут направил госсекретарю США Энтони Блинкену в среду. В этом документе, который опубликовала у себя в Twitter одна из журналисток телеканала PBS, Фут написал, что не хочет "ассоциироваться с бесчеловечным, контрпродуктивным решением США депортировать тысячи гаитянских беженцев и нелегальных мигрантов в Гаити". По словам Фута, его рекомендации касательно ситуации с беженцами были проигнорированы и отклонены.

"Во-первых, я отмечу, что на высоком уровне было проведено множество политических обсуждений касательно Гаити, в ходе которых все предложения, в том числе от спецпосланника Фута, были в полной мере рассмотрены <...>. В этих политических процессах присутствуют разногласия. <...>. Без сомнений, это является частью дискуссий. <...> Некоторые из этих предложений были пагубны для нашей приверженности продвижению демократии в Гаити. Я не буду вдаваться в дополнительные детали, я оставлю это Госдепартаменту, если они сочтут необходимым", - сказала Псаки, комментируя заявленную Футом причину отставки.

"Однако я отмечу, что у спецпосланника Фута за время его пребывания в должности было достаточно возможностей выразить озабоченность относительно миграционного вопроса, однако он никогда этого не делал. Это не было его сферой деятельности, в его компетенции было быть спецпосланником на местах [в Гаити], его позиция и мнения были представлены, оценены, они были услышаны. В некоторых обстоятельствах принимались другие политические решения (отличавшиеся от взглядов Фута - прим. ТАСС)", - продолжила Псаки. Позднее во время брифинга ей был задан прямой вопрос о том, означает ли это, что Фут в своем письме об отставке солгал. Представитель Белого дома ушла от ответа, предложив журналистам обратиться за комментариями на эту тему к Госдепу.

Позиция Госдепартамента

Руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс, комментируя ранее отставку Фута, также отмечал, что в вашингтонской администрации проводилось множество политических дискуссий касательно Гаити и выдвигаемые среди прочего Футом предложения были рассмотрены. "Был сделан вывод, что некоторые из этих предложений пагубны для нашей приверженности продвижению демократии в Гаити, они были отвергнуты в рамках политического процесса. Его [Фута] слова о том, что его предложения были проигнорированы, являются просто ложными", - говорится в письменном заявлении Прайса.

Представитель Госдепартамента подчеркнул, что по ряду вопросов в администрации ведутся активные дебаты и "никакие идеи не игнорируются, просто не все идеи хороши". "К сожалению, вместо участия в политическом процессе, ориентированном на поиск решений, спецпосланник Фут подал в отставку и неверно охарактеризовал обстоятельства своей отставки. Он не воспользовался множеством возможностей выразить свою обеспокоенность касательно миграционного вопроса <...> и предпочел вместо этого покинуть пост", - считает Прайс.

Агентство Reuters ранее сообщило, что за последние дни в Республику Гаити четырьмя авиарейсами были депортированы более 500 человек. Источник агентства Associated Press, в свою очередь, проинформировал, что со среды планируется осуществить еще семь вылетов.