Geneva Call: санкции против талибов изолируют не только радикалов, но и народ Афганистана

ТЕГЕРАН, 23 сентября. /Корр. ТАСС Никита Смагин/. Изоляция движения "Талибан" (запрещено в РФ) мешает работе гуманитарных организаций в Афганистане и ухудшает положение жителей страны. Об этом заявила в четверг в беседе с ТАСС глава евроазиатского направления гуманитарной организации Geneva Call ("Женевский призыв") Мари Лекин.

"Чем больше санкций будут вводиться в отношении талибан, тем больше мы будем изолировать не только талибов, но и народ Афганистана, - сказала она. - Мы как международное сообщество ответственны за решение гуманитарных вопросов. Для этого нужно держаться подальше от политических соображений".

По словам представителя организации, "чем больше население Афганистана подвергается изоляции, тем больше эти люди впадают в отчаяние и будут покидать страну". "После этого они начнут стучаться во все двери", - добавила она.

Лекин отметила, что организация начала испытывать трудности после прихода движения "Талибан" к власти в Афганистане. По ее словам, "ситуация становится более сложной в связи с тем, что талибы находятся в изоляции из-за вопроса признания или непризнания со стороны международного сообщества". "Мы сталкиваемся здесь с проблемой прекращения международных рейсов, закрытых границ и разваливающейся банковской системы", - сообщила представитель Geneva Call.

Она подчеркнула, что "кризис легитимности добавляет новый уровень сложности и углубляет изоляцию местного населения". "Гуманитарные организации хотят [продолжать] работать, но мы вынуждены искать индивидуальные решения для того, чтобы ввозить наличные в страну, которые необходимы для выплаты зарплат, оплаты [гуманитарной] помощи и обеспечения предоставления услуг", - сказала она.

При этом она отметила, что движение "Талибан" никак не ограничивает деятельность Geneva Call. "У нас предельно четкое послание: мы говорим со всеми [сторонами конфликта]. До сегодняшнего дня не было никаких ограничений о том, куда нам идти или как делать свою работу", - заявила Лекин.

Угроза новых конфликтов

Нарастающее недовольство меньшинств в Афганистане грозит новыми вооруженными конфликтами, в то же время на настоящий момент войны в исламской республике нет, указала Лекин.

"Мы можем сказать, что война окончена. Однако сегодня нет никаких гарантий, что военные действия не возобновятся, - сказала она. - Растущее недовольство среди некоторых групп [этноконфессиональных] меньшинств может привести к дальнейшим вооруженным столкновениям". По словам представителя Geneva Call, "в этом контексте международное гуманитарное право все еще актуально".

При этом Лекин отметила, что прекращение войны после прихода к власти движения "Талибан" облегчило работу организации по ряду направлений. "[Прекращение войны в Афганистане] помогает, поскольку теперь мы можем перемещаться между Кабулом и провинциальными городами, не опасаясь стать мишенью или попасть под перекрестный огонь", - сказала она.

Кроме того, представитель гуманитарной организации считает, что "сегодня предоставляется хорошее окно возможностей, чтобы вести диалог с талибами". "Нельзя возвращаться к гражданской войне, и мы можем избежать этого за счет диалога, - сказала она. - Наша культура отличается, но надо найти точки соприкосновения".

Об организации и ситуации в Афганистане

Geneva Call - основанная в 2002 году неправительственная гуманитарная организация, базирующаяся в Женеве, Швейцария. Основной задачей является продвижение международного гуманитарного права среди сторон вооруженных конфликтов по всему миру. Представители организации занимаются консультациями и тренингами государственных и негосударственных вооруженных формирований и их руководства, чтобы снизить жертвы среди мирного населения и ущерб гражданской инфраструктуре.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства.