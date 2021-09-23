Geneva Call: талибы знают, что не смогут сами справиться с кризисом в Афганистане

ТЕГЕРАН, 23 сентября. /Корр. ТАСС Никита Смагин/. Представители радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) хорошо понимают, что проблему гуманитарного кризиса в Афганистане невозможно решить без международной помощи. Об этом заявила в четверг в беседе с ТАСС руководитель евроазиатского направления гуманитарной организации Geneva Call ("Женевский призыв") Мари Лекин.

"Талибы хорошо осведомлены о гуманитарном кризисе и его масштабах. Они прекрасно понимают, что не могут в полной мере предоставить помощь и обеспечить базовые потребности населения, - сказала она. - То есть им необходимо участие международного сообщества".

Представитель Geneva Call отметила, что "талибы хотят, чтобы международные гуманитарные организации работали и помогали мирному населению". "Талибан" очень заинтересован в той роли, которую мы можем сыграть в создании понимания между ними и международными гуманитарными организациями о том, что взаимодействие важно и возможно", - добавила она.

При этом Лекин подчеркнула, что "Geneva Call не может открыто призывать международное сообщество вступить в диалог с талибами". "Однако мы можем облегчить диалог между "Талибаном" и гуманитарными организациями, также создать условия для возникновения достаточного уровня доверия, чтобы поставки помощи возобновились. Сегодня они практически прекращены", - сказал он.

Представитель организации добавила, что "обычно талибы реагируют очень позитивно [на предложения организации]". "Думаю, причина в том, что мы не приходим к талибам с западным взглядом на вещи. - добавила она. - Важно, что мы [пытаемся] связать наши юридические рекомендации с исламом и культурой пуштунов. В результате они готовы их рассмотреть и иногда принимают наши советы".

О работе в Афганистане

Geneva Call - основанная в 2002 году неправительственная гуманитарная организация, базирующаяся в Женеве, Швейцария. Основной задачей является продвижение международного гуманитарного права среди сторон вооруженных конфликтов по всему миру. Представители организации занимаются консультациями и тренингами государственных и негосударственных вооруженных формирований и их руководства, чтобы снизить жертвы среди мирного населения и ущерб гражданской инфраструктуре.

"Вся работа, которую мы выполнили за последние годы, до того, как талибы взяли под контроль страну, заключалась в установлении и поддержании отношений [с ними] и расширении контактов, а также повышении их уровня. Сегодня мы наращиваем эту работу", - сообщила Лекин.

Она добавила, что "подход организации заключается в создании связующих мостов и доверия, а также достижении изменений политики на самом высоком уровне". "Мы на административном уровне обсуждаем [с талибами] соблюдение международного гуманитарного права. Затем мы проделываем аналогичную работ на местном уровне, где обсуждение сконцентрировано в большей степени на тактических вопроса, с которым сталкиваются локальные сообщества, на предмет их соответствия с международным гуманитарным правом", - сказал представитель Geneva Call.

По ее словам, "представители организации обсуждали с талибами, когда они приближались к Кабулу, как важно не трогать гражданские объекты и мирных жителей". "Мы рекомендовали им выступить с публичным заявлением, чтобы напомнить боевикам об обязанности защищать и уважать гражданских. Они выступили с заявлением, которое уходило корнями в исламские нормы", - отметила Лекин.

Она добавила, что в результате "призыв [талибов] не был похож на международное гуманитарное право, как оно записано в каком-либо из международных соглашений, однако составлен на основе собственных традиций с тем же самым смыслом". "В переводе заявление призывало не заниматься грабежом, не входить в дома мирных жителей и не наносить удары по гражданским строениям", - сказала представитель Geneva Call.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства.