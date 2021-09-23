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Талибы создали специальную комиссию для обеспечения безопасности Кабула

Комиссия создана под руководством зампредседателя временного кабинета министров муллы Абдул Гани Барадара

КАИР, 23 сентября. /ТАСС/. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) создало специальную комиссию для обеспечения безопасности Кабула. Об этом сообщило в четверг афганское агентство Aamaj News.

"Специальная комиссия для обеспечения безопасности в столице создана под председательством заместителя председателя временного кабинета министров муллы Абдул Гани Барадара", - приводит агентство слова представителя радикалов.

Как уточняется, комиссия создана с целью предотвращения угроз в Кабуле, в частности вооруженных нападений, ракетных атак или терактов со стороны экстремистов.

За прошедший месяц Кабул несколько раз подвергался ракетным атакам, ответственность за которые брали на себя боевики группировки "Исламское государство в Хорасане", являющейся ответвлением экстремистской организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). В свою очередь представитель талибов Забихулла Муджахид недавно заявил о том, что террористическая угроза на территории Афганистана полностью ликвидирована.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства.

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Афганистан
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