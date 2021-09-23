Лидер либеральной партии ФРГ высказался против вступления Украины в НАТО

БЕРЛИН, 23 сентября. /ТАСС/. Председатель германской Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер отрицательно ответил на вопрос о вступлении Украины в НАТО.

"Нет", - сказал глава либералов в четверг во время теледебатов, отвечая на вопрос ведущего, нужно ли предоставить стране членство в альянсе.

В Германии ранее неоднократно говорили, что вопрос вступления Украины в НАТО не стоит на повестке дня.

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что "Украина и Грузия со временем станут членами НАТО", однако отказался предоставлять обеим странам План действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Верховная рада Украины одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление Украины в НАТО. Украина также получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями.