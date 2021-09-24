Глава МИД Японии заявил Лаврову, что особый налоговый режим на Курилах неприемлем

ТОКИО, 24 сентября. /ТАСС/. Япония считает организацию особого налогового режима на Курильских островах неприемлемой с точки зрения своей позиции по этим территориям. Об этом, как сообщило агентство Kyodo, заявил в четверг японский министр иностранных дел Тосимицу Мотэги на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.

Мотэги также отметил, что России и Японии необходимо вести совместную хозяйственную деятельность на Курилах без ущерба для правовых позиций обеих стран. Отмечается, что высказывание Мотэги прозвучало после того, как российский министр на встрече рассказал о создании такого механизма для привлечения инвестиций на островах.

Вместе с тем, стороны на переговорах обсудили вопрос мирного договора, безвизовые обмены, которые были приостановлены из-за пандемии. Кроме того, главы МИД двух стран договорились о взаимодействии по ситуации в Афганистане с целью стабилизации обстановке в этой стране.

Президент РФ Владимир Путин на заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) в сентябре отмечал, что в рамках особого налогового режима не только отечественные, но и иностранные инвесторы, включая японских, смогут воспользоваться налоговыми, таможенными и административными льготами на Курилах. Япония в связи с этим заявляла, что подобный режим противоречит ее позиции по южной части Курил.

Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

По итогам визита Путина в Японию в декабре 2016 года и его встреч с занимавшим тогда пост премьера Синдзо Абэ было принято совместное заявление, в котором отмечалось, что важным шагом на пути к заключению мирного договора может стать начало консультаций о совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов. Это должно стать основой для подписания документа. В настоящее время страны ведут консультации по вопросам совместной хозяйственной деятельности по пяти направлениям: аквакультура, тепличные хозяйства, туризм, ветроэнергетика и переработка отходов.