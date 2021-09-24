Алиев призвал страны мира не использовать название "Нагорный Карабах"

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на 76-й сессии Генеральной Ассамблее ООН призвал страны-члены и секретариат организации не использовать название "Нагорный Карабах".

"Азербайджан военно-политическим путем урегулировал 30-летний конфликт, восстановил свою территориальную целостность и историческую справедливость. Нагорно-карабахский конфликт остался в прошлом. В Азербайджане больше нет административно-территориальной единицы под названием Нагорный Карабах. Указом президента от 7 июля 2021 года мы создали Карабахскую и Восточно-Зангезурскую экономические зоны. Пользуясь случаем, призываю государства-члены ООН и секретариат ООН при ссылке на наши территории не допускать использования не существующих с правовой точки зрения, предвзятых в политическом отношении названий, носящих манипуляционный характер", - сказал он в пятницу, выступая на Генеральной ассамблее ООН.

Президент добавил, что власти страны передали представительствам всех государств в ООН документы, включающие в себя краткую информацию и фотоснимки, отражающие состояние городов и сел в Карабахе.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. 9 ноября того же года было подписано трехстороннее заявление президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которое позволило достичь полного прекращения военных действий в зоне конфликта. Азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.