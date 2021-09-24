Алиев подтвердил в ООН готовность начать переговоры по мирному соглашению с Арменией

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил готовность своей страны начать переговоры по мирному соглашению с Арменией, призвав Ереван сделать выбор между сотрудничеством и территориальными претензиями.

"Конфликт завершился, поэтому Азербайджан уже заявил о готовности начать переговоры по мирному соглашению с Арменией на основе принципа делимитации и демаркации границ, взаимного признания суверенитета и территориальной целостности друг друга. Такое соглашение может превратить наш регион в регион мира и сотрудничества. Однако мы все еще не видим позитивной реакции от Армении на наше предложение", - сказал Алиев на 76-й сессии Генеральной Ассамблеей (ГА) ООН. Его выступление было показано на ГА в четверг в записи.

По его словам, одной из сфер, служащих миру и сотрудничеству, могут стать транспортные проекты. Президент Азербайджана отметил, что новые возможности для региона в этом контексте создаст "Зангезурский коридор, который соединит основную часть Азербайджана с Нахичеванской Автономной Республикой".

Как подчеркнул Алиев, "Азербайджан создал новые реалии в регионе Южного Кавказа, и это должен учесть каждый". По его словам, "Армения должна сделать выбор между региональным сотрудничеством и <...> территориальными претензиями к соседям".

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, в регионе начались активные боевые действия. 9 ноября того же года было подписано трехстороннее заявление президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которое позволило достичь полного прекращения военных действий в зоне конфликта. Азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.