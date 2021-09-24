Университет США опубликовал статью о связях военной академии Украины с ультраправыми

ВАШИНГТОН, 24 сентября. /ТАСС/. Университет Джорджа Вашингтона опубликовал статью, в которой раскрываются связи ультраправой группировки Centuria с украинской Национальной академией сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Автором документа является работающий в Вашингтоне украинский журналист Алексей Кузьменко.

"Доказательства, собранные в этой статье, свидетельствуют о том, что начиная с 2018 года Национальная академия сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, ведущий учебный институт военного образования Украины и крупный центр западной военной помощи стране, стал прибежищем для [ораганизации] Centuria, которая описывает саму себя как орден военных офицеров, являющихся "европейскими традиционалистами" и провозглашающих своей целью перестроить вооруженные силы страны в соответствии с правыми идеологическими установками и защитить "культурную и этническую идентичность" европейских народов перед лицом "политиканов и бюрократов из Брюсселя [структур ЕС]", - отмечается в документе.

По словам автора, выявить наличие такой организации ему удалось благодаря изучению активности ее предполагаемых участников в социальных сетях. При этом после того, как он попытался выйти с ними на связи, а также запросил комментарии у самой академии, участники группировки постарались скрыть следы своей онлайн-активности и удалили многие страницы в соцсетях, которыми они пользовались. Тем не менее автор исследования смог сохранить копии этих страниц.

Согласно выводам Кузьменко, группировку возглавляют лица, связанные с неонацистским батальоном "Азов", а ее предполагаемые члены были неоднократно запечатлены на фото вскидывающими руки в нацистском приветствии. Centuria удалось привлечь в свои ряды множество членов, в том числе бывших выпускников Национальной академией сухопутных войск, которые сейчас являются действующими офицерами ВС Украины.

Обучение на Западе

Согласно выводам, содержащимся в статье, предполагаемые члены группировки также смогли получить доступ к программам военной подготовки, предоставляемым украинским военным западными странами. Так, один из предполагаемых членов "ордена" проходил 11-месячный курс подготовки в британской Королевской военной академии в Сандхерсте. Еще один вероятный участник посещал организованную Бундесвером военную международную конференцию в Дрездене. На территории самой Украины члены группы, судя по всему, также получали доступ к военной подготовке с участием американских инструкторов, а также контактировали с американскими и французскими курсантами. Сами члены группы утверждали, что по состоянию на апрель 2021 года они смогли принять участие в совместных военных учениях с Францией, Великобританией, Канадой, США, Германией и Польшей.

Кузьменко отмечает, что пресс-служба Национальной академией сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного отрицает, что подобная группа действует внутри заведения, а также подчеркивает, что в академии нетерпимы к любым проявлениям экстремизма. "Однако свидетельства, собранные в этой статье, четко говорят о том, что группа имеет присутствие в академии", - отмечает автор. "Неспособность военных Украины контролировать деятельность Centuria свидетельствует о наличии определенного уровня терпимости с их стороны к очевидно имеющему место распространению ультраправой идеологии и ее влияния в рядах ВС Украины", - заключил автор.