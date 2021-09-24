Прокуратура США запросила залог в $80 млн для зампреда правления "Новатэка"

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /ТАСС/. Министерство юстиции США просит установить сумму залога в $80 млн для арестованного во Флориде по обвинению в неуплате налогов заместителя председателя правления "Новатэка" Марка Энтони Джитвэя. Соответствующее ходатайство было размещено в четверг в электронной базе окружного суда США по Среднему округу штата Флорида.

Помимо этого в качестве условий возможного освобождения обвиняемого из под стражи значатся обязательное наличие не менее двух поручителей, а также отслеживание местонахождения Джитвэя с помощью электронного браслета. "Ответчику грозит внушительный тюремный срок по предъявленным обвинениям. У него есть мотив и возможности сбежать из Соединенных Штатов и находиться вне досягаемости для правительства", - указывается в мотивировке условий освобождения под залог, в которой также отмечается, что у обвиняемого помимо американского также есть российское и итальянское гражданства.

Продолжение судебного слушания по делу Джитвэя запланировано на пятницу, 24 сентября.

Как ранее объявило Министерство юстиции США, Джитвэй был арестован в штате Флориде по обвинениям в налоговых правонарушениях в период 2005-16 годов. Американские правоохранительные ведомства обвиняют Джитвэя в том, что он не предоставлял информацию об офшорных активах, размер которых на каком-то этапе якобы превышал 93 млн долларов, скрывал сведения о доходах и уклонялся от уплаты налогов. Как утверждают американские компетентные органы, свои счета в зарубежных банках Джитвэй в период предполагаемых махинаций оформил на тогдашнюю супругу, являвшуюся гражданкой России. По каждому из нескольких обвинений ему грозит от 5 до 20 лет лишения свободы. Федеральное большое жюри в городе Форт-Майерс во Флориде утвердило обвинения в адрес Джитвэя 22 сентября. Расследованием инкриминируемых Джитвэю правонарушений занимается Служба внутренних доходов (СВД) США, выполняющая функции федерального налогового ведомства.

Джитвэй работает в России с 1995 года. Сообщалось, что он получил российское гражданство в 2019 году. В прошлом трудился в США в нескольких независимых нефтегазовых компаниях, специализируясь на финансовом и экономическом анализе секторов "разведка и добыча" и "переработка и сбыт". В Москву переехал в 1995 году, получив назначение партнером PwC Global Energy. Карьеру в "Новатэке" начал в 2003 году. В августе 2007 года избран членом правления компании, с июля 2010 года занимает должность заместителя председателя правления "Новатэка".