Сестра лидера КНДР заявила о готовности Пхеньяна к улучшению отношений с Южной Кореей

СЕУЛ, 24 сентября. /ТАСС/. КНДР готова обсуждать возможность улучшения отношений с Южной Кореей, если та откажется от враждебной политики в отношении Пхеньяна. Об этом в среду сообщило агентство Yonhap со ссылкой на заявление заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, младшей сестры лидера КНДР Ким Чен Ына.

Согласно сообщению, Север будет открыт для "конструктивного диалога", направленного на улучшение двусторонних отношений в случае, если Республика Корея откажется от враждебного отношения к нему.

По данным Yonhap, Ким Ё Чжон также назвала предложение южнокорейского лидера Мун Чжэ Ина подписать декларацию об окончании Корейской войны "интересной, хорошей идеей".

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин в ходе заседания 76-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН 21 сентября призвал к скорейшему подписанию декларации об окончании Корейской войны, завершившейся в 1953 году перемирием. Формально стороны до сих пор находятся в состоянии вооруженного конфликта.

Мун Чжэ Ин обратился к международному сообществу с призывом "мобилизовать его силу для заключения Декларации об окончании войны на Корейском полуострове". Так, президент Южной Кореи предложил, чтобы "три стороны - две Кореи и США - или четыре стороны - две Кореи, США и Китай - встретились" и объявили об официальном завершении войны на Корейском полуострове.