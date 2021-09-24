Премьер Австралии заявил, что партнерства Quad и AUKUS взаимодополняемы

СИДНЕЙ, 24 сентября. /ТАСС/. Австралия поддерживает партнерские отношения со многими странами и считает, что четырехстороннее партнерство Quad (диалог по безопасности с участием Индии, Австралии, США и Японии) и трехстороннее партнерство AUKUS (Австралия, Великобритания, США) полностью дополняют друг друга. С таким заявлением в пятницу выступил глава австралийского правительства Скотт Моррисон в ходе онлайн-брифинга.

"Новый [альянс AUKUS] многое добавляет к партнерству четырех стран Quad, он для этого и предназначен. Австралия поддерживает партнерские отношения со многими государствами, и мы считаем, что четырехстороннее Quad и трехстороннее партнерство AUKUS полностью дополняют друг друга", - сказал Моррисон, отметив, что дискуссии с его коллегами свидетельствуют о поддержке создания нового союза Австралии, Великобритании и США.

Австралийский премьер подчеркнул, что и глава индийского правительства Нарендра Моди, и его японский коллега Ёсихидэ Суга "понимают необходимость позитивного вклада в региональную стабильность, а партнерство AUKUS как раз и направлено на то, чтобы внести такой вклад". "Все страны Индо-Тихоокеанского региона, в том числе Китай, Япония, Австралия, Индонезия и Малайзия выиграют, если регион будет стабильным и безопасным", - сказал Моррисон.

Также премьер-министр отметил, что австралийская программа военного переоснащения и создания атомного подводного флота вызвала "большой интерес у партнеров в Индии".

Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует построить как минимум восемь атомных подводных лодок по американской технологии, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Из-за этого Канберра разорвала крупнейший в ее истории оборонный контракт с Парижем на поставку подводных лодок на сумму более чем 50 млрд евро, заявив, что он больше не отвечает национальным интересам Австралии. В ответ Франция обвинила австралийские власти в преднамеренном обмане и отозвала своих послов в Австралии и США для консультаций.

Четырехсторонний диалог по безопасности Quad был запущен в 2007 году. Этот механизм взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе и зоне Индийского океана включает Вашингтон, Канберру, Нью-Дели и Токио. Первая четырехсторонняя встреча руководителей внешнеполитических ведомств Австралии, Индии, США и Японии прошла в сентябре 2019 года в Нью-Йорке, а в марте этого года состоялся первый виртуальный саммит лидеров "четверки".