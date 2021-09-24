МИД Вьетнама отверг доклад Freedom House об ограничении в республике свободы интернета

ХАНОЙ, 24 сентября. /ТАСС/. Выводы доклада международной неправительственной организации Freedom House об ограничении свободы интернета во Вьетнаме не соответствуют действительности. Об этом заявила директор департамента информации и печати МИД Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Ле Тхи Тху Ханг, ее слова приводит в пятницу газета "Нян зан".

"Уже не первый раз Freedom House выдвигает сугубо субъективные и предвзятые оценки, основанные на ложной информации о Вьетнаме", - отметила официальный представитель внешнеполитического ведомства, комментируя вышедший 21 сентября доклад, согласно которому СРВ причисляется к списку стран, где отсутствует свобода интернета.

По ее словам, усилия по продвижению и обеспечению прав человека во Вьетнаме неизменно получают высокие оценки со стороны других стран и международных организаций, в том числе в рамках механизма Универсального периодического обзора (УПО) Совета ООН по правам человека, в рамках которого четыре раза в год проводятся регулярные обзоры выполнения 193 государствами - членами ООН обязательств и обязанностей в области прав человека. "Отчет Freedom House бесполезен и не имеет никакого значения", - сказала Ле Тхи Тху Ханг.

Международные правозащитные организации регулярно подвергают Вьетнам критике за ограничения свободы слова и суровые меры, применяемые, по их мнению, в отношении интернет-диссидентов. Официальный Ханой эти обвинения отвергает. Местные власти настаивают, что к ответственности во Вьетнаме привлекаются лишь те, чья противоправная деятельность подпадает под статьи уголовного кодекса, предусматривающие наказание за антиправительственную пропаганду и призывы к свержению действующего государственного строя.