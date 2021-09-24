Азербайджан подал заявки на приобретение новых образцов российского оружия

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Азербайджан будет развивать военно-техническое сотрудничество с Россией и подал заявки на приобретение новых образцов российского вооружения. Об этом заявил президент Ильхам Алиев в интервью российскому журналу "Национальная оборона", опубликованном в пятницу.

"По всем направлениям у нас (с Россией) идет хорошая работа, в том числе по линии ВТС. Естественно, сейчас мы смотрим на новые разработки, сейчас уже технические группы изучают новые возможности, мы некоторые заявки уже подали, так что сотрудничество в этом направлении с Россией тоже будет развиваться", - сказал глава государства.

Он выразил уверенность в том, что в будущем сотрудничество между двумя странами "будет идти по нарастающей".