Принятый Радой закон об олигархах могут повторно вынести на голосование

КИЕВ, 24 сентября. /ТАСС/. Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады Украины принял решение о том, что поддержанный накануне закон о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с влиянием олигархов, вновь должен быть вынесен на голосование в зал парламента в связи с наличием в нем юридических ошибок. Соответствующее решение комитета в пятницу обнародовал депутат Рады от партии "Голос" Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

"Закон про олигархов № 5599 будут переголосовывать. <...> Теперь нужно еще одно голосование в Раде (по одной из статей - прим. ТАСС), чтобы исправить юридическую коллизию. Иначе не подпишут", - написал Железняк, пояснив, что накануне при рассмотрении закона были приняты противоречащие друг другу правки.

Железняк предположил, что закон вновь может быть вынесен на голосование через неделю или позднее. "Это предложение поступает к главе парламента, он его ставит в повестку дня, и надо 226 голосов [для принятия]. Если есть 226 голосов - закон исправлен, если нет - закон будет направлен [на подписание] с грубой юридической ошибкой, и может быть вето", - предположил депутат. Кроме того, добавил он, может быть подготовлен проект постановления об отмене голосования.

Закон об олигархах

В четверг украинский парламент принял президентский проект закона о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с влиянием олигархов. Законопроектом предлагается создание реестра лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов), определение порядка включения лиц в реестр и последствий такого включения, введение декларирования публичными служащими контактов с лицами, включенными в указанный реестр.

Законопроект дает определение олигарха. Ими названы лица, имеющие значительное влияние в хозяйственной и политической жизни страны, а также контролирующие основные сегменты медиапространства. Этим гражданам запрещается делать взносы в поддержку политических партий и становиться покупателями в процессе так называемой большой приватизации.

Документ также регламентирует порядок встреч и другие взаимоотношения представителей органов власти с лицами, которые владеют значительными активами, и предусматривает для лиц, включенных в реестр, подачу декларации о таких контактах. Закон призван стать первым шагом к ликвидации олигархической системы на Украине, как заявляли ранее в офисе президента. На его основе планируют разработать антимонопольные законы, закон о лоббизме и другие нормативно-правовые акты, которые переформатируют экономические и общественные отношения в стране.

Документ вступит в силу через полгода и будет действовать на протяжении 10 лет.