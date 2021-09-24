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В Китае заявили, что партнерство AUKUS нарушает договоренности о ядерном оружии

Власти КНР выступают против такого альянса

ПЕКИН, 24 сентября. /ТАСС/. Китайские власти против нового партнерства в сфере безопасности между Австралией, Великобританией и США (AUKUS), поскольку такой альянс пренебрегает международными договоренностями о нераспространении ядерного оружия. Об этом заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Такие договоренности [между Австралией, Великобританией и США] противоречат духу нераспространения ядерного оружия и соответствующим международным соглашениям", - подчеркнул он на брифинге.

По словам китайского дипломата, Вашингтон, Лондон и Канберра не должны дестабилизировать международную ситуацию. Как уточнил официальный представитель, AUKUS подрывает результаты деятельности членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, направленной на поддержание мира в регионе.

"Мы снова настаиваем, чтобы Австралия, Великобритания и Соединенные Штаты прекратили руководствоваться идеологией времен холодной войны <…> и четко придерживались международных обязательств, касающихся нераспространения ядерного оружия", - подытожил Чжао Лицзянь.

15 сентября Вашингтон, Канберра и Лондон заключили соглашение, согласно которому Австралия займется строительством атомных подлодок с помощью американских технологий. Речь идет как минимум о восьми субмаринах, первые из них поступят на вооружение в 2036 году.

Теги
АвстралияСШАВеликобританияКитай
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