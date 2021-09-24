В Ереване заявили, что ведут переговоры с Москвой и Баку для решения проблем дороги в Иран

ЕРЕВАН, 24 сентября. /ТАСС/. Ереван и Баку при посредничестве России ведут переговоры для решения проблем на шоссе Горис - Капан, часть которого отошла Азербайджану, согласно заявлению от 9 ноября лидеров Армении, РФ и Азербайджана. Об этом в пятницу на брифинге в правительстве заявил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.

"Мы поднимаем данный вопрос на всех уровнях, чтоб поскорее решить проблему. Мы обсуждаем данный вопрос с нашими российскими партнерами и с азербайджанской стороной. Переговоры по решению проблемы ведутся", - заявил он.