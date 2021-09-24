В Киеве заявили, что ФБР поможет Украине в расследовании покушения на помощника Зеленского

КИЕВ, 24 сентября. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований США предоставит помощь украинским правоохранительным органам в расследовании обстрела автомобиля, в котором находился первый помощник президента Украины Владимира Зеленского Сергей Шефир. Об этом в пятницу сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин.

"Помощь от ФБР [будет предоставлена]", - сообщил Енин в комментарии агентству Украинские новости, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее замглавы МВД заявлял о готовности американцев "предоставить посильную помощь" Украине для оперативного раскрытия покушения на Шефира. При этом в четверг в пресс-службе ФБР в ответ на просьбу корреспондента ТАСС отказались прокомментировать эту информацию.

Покушение на Шефира

В среду под Киевом был обстрелян автомобиль, в котором ехал первый помощник президента Украины Сергей Шефир. Он не пострадал, однако водитель был ранен. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что по факту происшествия открыто уголовное дело с предварительной квалификацией "покушение на убийство двух и более лиц".

В офисе Зеленского в комментарии украинскому изданию "Вести" заявили, что считают покушение на Шефира попыткой демонстративного убийства ключевого члена команды. Шефир считается давним другом Зеленского. Согласно сообщениям СМИ, он отвечает за ежедневное расписание главы государства. Является директором и основателем "Студии Квартал-95".