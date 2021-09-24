БРЮССЕЛЬ, 24 сентября. /ТАСС/. ЕС призвал Россию к "ответственному поведению" в киберпространстве и пообещал обсудить случаи хакерской деятельности, приписываемой РФ, на европейском уровне. Об этом говорится в распространенном в пятницу в Брюсселе заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

"Ряд стран - членов ЕС столкнулся с вредоносной киберактивностью, которая получила общее название Ghostwriter, и они связывают эти действия с российским государством, - заявил Боррель. - Мы призываем Российскую Федерацию придерживаться норм ответственного поведения в киберпространстве. Евросоюз вернется к этой проблеме в ходе предстоящих встреч и обсудит, какие дальнейшие меры могу быть приняты".

По его словам, целями хакерской деятельности стали члены парламентов, правительственные чиновники, политики, журналисты и общественные деятели, устройства и аккаунты которых были взломаны с целью кражи личных данных. Боррель не привел никаких объяснений, на каком основании страны ЕС приписывают такую деятельность России.

При этом он заявил, что эти действия "являются неприемлемыми, поскольку угрожают целостности и безопасности европейской демократии, ее базовым демократическим ценностям и принципам".

Предвыборный скандал

10 сентября Генпрокуратура ФРГ сообщила, что начала расследование кибератак хакерской группировки Ghostwriter на немецких политиков, за которой, по утверждению властей Германии, стоит Москва.

В понедельник представитель внешнеполитического ведомства Андреа Зассе заявила, что перед намеченными на 26 сентября выборами в Бундестаг наблюдается активность хакеров, за которыми якобы могут стоять российские спецслужбы. По ее словам, "в Германии в преддверии выборов совершаются, в том числе посредством фишинговых электронных посланий, попытки получить доступ к персональным данным, прежде всего депутатов Бундестага и ландтагов". В свете предстоящих выборов такие атаки могут служить подготовительными действиями к проведению таких операций, как кампании по дезинформации, отметила Зассе и добавила, что за кибернападениями, по данным властей ФРГ, стоит группировка Ghostwriter. Правительство ФРГ, по ее утверждению, "настоятельно призывает российское правительство немедленно положить конец этой неприемлемой хакерской деятельности".

Как сообщали в четверг немецкие СМИ, в частности издание "Шпигель", согласно версии следствия ФРГ, группировка на протяжении последних месяцев пытается посредством рассылки фишинговых сообщений получить доступ к личным данным депутатов Бундестага и ландтагов (земельных парламентов), прежде всего от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии.

Позиция России

В четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что выдвигаемые Берлином обвинения в причастности России к хакерским атакам на депутатов федерального и земельных парламентов ФРГ бездоказательны и имеют явную внешнеполитическую подоплеку. По ее словам, несмотря на неоднократные обращения России по дипломатическим каналам, Германия так и не предоставила никаких доказательств причастности РФ к этим атакам. Захарова заметила, что "очень похоже, что речь идет о внеочередном информационном пиар-сюжете в контексте внутриполитической борьбы в Германии в преддверии выборов в Бундестаг ФРГ".