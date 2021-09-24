В ПАСЕ напомнили, что готовы принимать делегатов с любыми вакцинами

ПАРИЖ, 24 сентября. /ТАСС/. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) готова принимать всех участников делегаций, вакцинированных любым препаратом, одобренным на территории стран - членов организации. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ПАСЕ.

"Официальные посетители на территории [комплекса] Совета Европы могут использовать все вакцины, лицензированные странами - членами организации, что, конечно же, включает вакцину "Спутник V", - заявили в пресс-службе организации. - Всех посетителей просят заполнить особую форму, в которой они подтверждают, что они либо привиты одной из этих вакцин, либо имеют отрицательный тест на коронавирус, либо выздоровели от COVID-19".

В то же время в ПАСЕ указали, что такой режим определяется на уровне руководства Совета Европы и более подробную информацию могут предоставить только там. К настоящему моменту корреспонденту ТАСС не удалось получить дополнительные разъяснения от руководства СЕ или его пресс-службы.

В то же время источник в дипломатических кругах Франции сообщил корреспонденту ТАСС, что на фоне действующих в стране ограничений для российских парламентариев и так было сделано исключение и упрощены условия их прибытия на территорию республики для работы на осенней сессии ПАСЕ. Он напомнил, что Россия находится в "красной зоне" классификации МВД страны с точки зрения риска распространения коронавируса и обычно меры по санитарному контролю в полном объеме распространяются на прибывающих оттуда.

"Только отступления, предоставляемые в порядке исключения при наличии уважительного повода, позволяют въезд на территорию Франции в условиях упрощенных требований по карантину и самоизоляции. Это отступление было предоставлено данному парламентарию для того, чтобы он мог участвовать в работе ПАСЕ при соблюдении обязательных санитарных требований", - сообщил он в ответ на просьбу прокомментировать заявление российского сенатора Владимира Круглого об ограничении на перемещения по Страсбургу для российских парламентариев в случае их визита для участия в осенней сессии ПАСЕ.

Об участии России в сессии ПАСЕ

Изначально ожидалось, что осенняя сессия ПАСЕ будет проходить в гибридном формате. Депутаты Госдумы седьмого созыва планировали участвовать в ней дистанционно, а ряд сенаторов собирался приехать в Страсбург.

В четверг сенатор Владимир Круглый заявил, что российской делегации запретили свободное перемещение по Страсбургу на осенней сессии ПАСЕ из-за отсутствия сертификата о вакцинации одним из препаратов, одобренных в ЕС. По его словам, сенаторов уведомили о возможности передвигаться лишь между отелем и зданием Совета Европы. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк, возглавляющий сенатскую часть делегации РФ в ПАСЕ, сообщил ТАСС, что сенаторы ждут окончательной официальной позиции французской стороны об условиях, которые будут созданы делегации для участия в работе ПАСЕ.

Позже источник в российском парламенте сообщил ТАСС, что все члены российской делегации будут участвовать в сессии удаленно, по видеосвязи.

Спикер Госдумы седьмого созыва Вячеслав Володин в связи с этой ситуацией заявил, что "российская делегация должна быть допущена в Парламентскую ассамблею представлять интересы наших граждан без каких-либо ограничений".

Осенняя сессия ПАСЕ пройдет в Страсбурге с 27 по 30 сентября. Основное внимание планируется уделить вопросам климата и окружающей среды, однако в повестке заявлены также дебаты о последствиях конфликта между Арменией и Азербайджаном. Кроме того, в понедельник будет принято решение по запросам на срочные дебаты о ситуации в Афганистане и ее последствиях для Европы.