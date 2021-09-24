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Эрдоган считает необходимым улучшение отношений между Турцией и США

Вашингтон продолжает поддерживать террористические группировки в гораздо большем объеме, чем предполагала Анкара, подчеркнул турецкий лидер

АНКАРА, 24 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что отношения между Анкарой и Вашингтоном должны быть на совершенно ином уровне.

"У меня никогда не было проблем с предыдущими американскими президентами, как это происходит с [Джо] Байденом. США продолжают поддерживать террористические группировки в гораздо большем объеме, чем мы предполагали. Отношения Турции и США, которые являются союзниками по НАТО, должны быть на совершенно ином уровне", - сказал Эрдоган, общаясь с журналистами.

Между тем накануне он также признал, что ему "не удалось хорошо начать работать" с Байденом.

Теги
СШАТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипБайден, Джо
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