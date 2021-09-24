Партия Порошенко заявила о "совершении преступлений" при голосовании за закон об олигархах

КИЕВ, 24 сентября. /ТАСС/. Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" пообещала обратиться в Государственное бюро расследований Украины и офис генерального прокурора страны с заявлением о том, что состоявшееся накануне голосование за закон о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с влиянием олигархов, сопровождалось серьезными нарушениями. Об этом в пятницу с трибуны парламента заявила депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко.

"Европейская солидарность" обращается в Государственное бюро расследований и к генпрокуратуру Украины, куда мы передаем заявления об осуществлении преступлений в помещении Верховной рады Украины 23 сентября 2021 года", - отметила она, утверждая, что "впервые в этом зале было нарушено право депутата на законодательную инициативу". По ее словам, фракцию не пригласили на заседание профильного комитета, чтобы "защитить свои поправки" к закону об олигархах, а затем не предоставили такую возможность в ходе рассмотрения документа в Раде.

"Мы расцениваем эти преступления по статьям о препятствовании <...> народному депутату, превышении служебных полномочий, узурпации власти. И по этим статьям должны быть возбуждены уголовные дела", - потребовала депутат. В заключение Геращенко заявила, что "для [президента Украины Владимира] Зеленского узурпация власти плохо закончится".

Рада рассмотрела в четверг во втором чтении только 11 статей проекта так называемого закона об олигархах. По предложению президентской фракции "Слуга народа", законопроект был принят по сокращенной процедуре голосования, тем самым было отклонено без заслушивания в сессионном зале большинство более чем из тысячи поданных к нему поправок. Президентская фракция сама и проголосовала за данное решение, что вызвало негодование других фракций, которые требовали вносить поправки постатейно. В результате законопроект был принят без обсуждения и поправок. Голосование сопровождалось криками "Долой диктатуру!"

Закон об олигархах

Закон о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с влиянием олигархов, предлагает создание реестра лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов), определение порядка включения лиц в реестр и последствий такого включения, введение декларирования публичными служащими контактов с лицами, включенными в указанный реестр.

Законопроект дает определение олигарха. Ими названы лица, имеющие значительное влияние в хозяйственной и политической жизни страны, а также контролирующие основные сегменты медиапространства. Этим гражданам запрещается делать взносы в поддержку политических партий и становиться покупателями в процессе так называемой большой приватизации.

Документ также регламентирует порядок встреч и другие взаимоотношения представителей органов власти с лицами, которые владеют значительными активами, и предусматривает для лиц, включенных в реестр, подачу декларации о таких контактах. Закон призван стать первым шагом к ликвидации олигархической системы на Украине, как заявляли ранее в офисе президента. На его основе планируют разработать антимонопольные законы, закон о лоббизме и другие нормативно-правовые акты, которые переформатируют экономические и общественные отношения в стране.

Документ вступит в силу через полгода и будет действовать на протяжении десяти лет.