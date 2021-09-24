Языковой обмудсмен Украины заявил о невыполнении театрами норм закона о госязыке

КИЕВ, 24 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь заявил о невыполнении театрами страны норм закона о переводе выступлений на украинский язык.

"Мы проанализировали состояние выполнения соответствующей нормы (о переводе выступлений на украинский язык - прим. ТАСС) семью театрами, относящимися к сфере управления Министерства культуры и информационной политики Украины и, откровенно говоря, ситуация оставляет желать лучшего. Стоит отметить, что информация, предоставленная Минкультуры, охватывает восемь месяцев текущего года и содержит данные, в том числе за период, когда упомянутая норма еще не вступила в силу", - написал он в Facebook.

Креминь уточнил, что театры не выполняют требование закона о функционировании украинского языка как государственного, предполагающее, что публичное исполнение театрального представления на другом языке в государственном или коммунальном театре должно сопровождаться переводом на украинский с помощью субтитров, звукового перевода или другим способом.

По состоянию на 1 сентября 2021 года, по данным языкового омбудсмена, полностью на государственном языке проводились представления только в двух театрах: Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко в Киеве и Национальным академическим украинским драматическим театре имени Марии Заньковецкой во Львове. По его информации, не выполняют соответствующие нормы Одесский национальный академический театр оперы и балета, Харьковский национальный академический театр оперы и балета имени Лысенко.

Креминь добавил, что против театров, нарушающих языковые нормы, будут "инициированы мероприятия государственного контроля".

Закон о языке

Верховная рада 25 апреля 2019 года приняла закон об украинском языке. Согласно документу, все культурные мероприятия должны проводиться только на государственном языке. Телеканалам установлена квота в 90% для передач на украинском. К настоящему времени на государственный язык полностью переведены реклама, сфера обслуживания, здравоохранение и наука. С 16 июля на Украине вступили в силу нормы, касающиеся украинизации киноиндустрии, обязательного проведения мероприятий на украинском языке и внедрения экзаменов для госслужащих на уровень владения государственным языком.

Следить за выполнением закона должен уполномоченный по защите государственного языка, а в регионах - его представители, а также общественные активисты и неравнодушные граждане, которые будут фиксировать нарушения и сообщать о них в офис омбудсмена. С 16 июля 2022 года нарушения языкового закона будут караться штрафами, с 2024 года будут применяться различные меры наказания за "публичное унижение или оскорбление государственного языка".